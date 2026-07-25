OMS recibe 19 toneladas de suministros médicos para combatir el cólera en Sudán del Sur

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Yuba, 25 jul (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió 19 toneladas de suministros médicos de emergencia para reforzar la respuesta de Sudán del Sur ante un brote persistente de cólera, mientras el país continúa luchando contra múltiples enfermedades en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave.

El envío, valorado en 120.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 105.000 euros), incluye kits de respuesta al cólera, kits interinstitucionales de emergencia sanitaria y de diagnóstico rápido, reactivos de laboratorio y tiendas de campaña para ampliar la capacidad de aislamiento temporal, indicó la OMS este sábado en un comunicado.

La organización calcula que los suministros beneficiarán a aproximadamente 134.000 personas en las zonas afectadas por el cólera y repondrán las reservas médicas de emergencia, que se «están agotando rápidamente» y que son necesarias para la respuesta al brote.

Los suministros fueron adquiridos con el apoyo financiero del Reino Unido y la Oficina Europea de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO, del inglés), con el objetivo de «fortalecer la preparación operativa y permitir el despliegue rápido de asistencia médica en las zonas afectadas por el brote».

La OMS afirmó que los suministros «mejorarían la detección temprana de enfermedades, reforzarían la capacidad de los laboratorios y la gestión de casos».

En ese sentido, el representante de la OMS en Sudán del Sur, Humphrey Karamagi, aseguró que «reducir la carga de morbilidad y prevenir enfermedades y muertes evitables requiere un enfoque coordinado y multisectorial», y señaló que «los suministros mejorarán» la respuesta a estos brotes.

Sudán del Sur se enfrenta a una compleja emergencia humanitaria y de salud pública derivada de años de conflicto, desplazamiento de población, inseguridad alimentaria aguda, inundaciones recurrentes y acceso limitado a servicios básicos de salud.

La organización afirmó que las crisis simultáneas han agotado las reservas médicas de emergencia, ejercido una presión constante sobre el personal de primera línea y aumentado la vulnerabilidad de las comunidades a las enfermedades infecciosas.

Sudán del Sur registró 7.712 casos de cólera y 84 muertes entre enero y mayo de 2026, según la última actualización epidemiológica de la OMS. EFE

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