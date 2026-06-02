OMS reduce a 116 los casos sospechosos de ébola en RDC, con 321 confirmados y 48 muertes

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Ginebra, 2 jun (EFE).- Los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han caído a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, al descartarse muchos de ellos tras pruebas médicas de personas que presentaban síntomas compatibles, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas «hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis», indicó el portavoz para explicar la fuerte reducción en el número de posibles contagios.

«Los casos sospechosos son una instantánea de un momento concreto (…), en cambio los confirmados son una cifra acumulativa, el número seguirá creciendo con más o menos velocidad», subrayó.

Lindmeier también destacó que el número de recuperados en la RDC se eleva a seis e indicó que en la vecina Uganda los casos confirmados son nueve, con un fallecido, aunque las autoridades ugandesas reportaron seis contagios más este martes, por lo que el total en el país se eleva a 15. EFE

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