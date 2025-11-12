OMS subraya que 16.400 pacientes palestinos siguen a la espera de ser evacuados en Gaza

1 minuto

Ginebra, 12 nov (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay todavía 16.400 pacientes que necesitan ser evacuados para su tratamiento fuera del territorio gazatí, indicó este miércoles el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ello a pesar de que el alto el fuego iniciado hace un mes en Gaza está permitiendo la reconstrucción del sistema de salud de la Franja, en la que colabora la OMS.

Entre esos pacientes hay 4.000 niños, subrayó en rueda de prensa el máximo responsable de la Organización sanitariaS, quien recordó que más de 900 gazatíes fallecieron mientras esperaban poder ser evacuados.

En los dos años de conflicto la OMS apoyó la evacuación de 8.000 pacientes, entre ellos 5.500 niños, detalló Tedros, que agradeció a los 30 países que han aceptado tratar a algunos de esos evacuados en centros de su territorio, España entre ellos.

«Pedimos que más países reciban a estos pacientes», subrayó el director general, quien reiteró su llamamiento a que Israel abra más rutas para las evacuaciones, especialmente aquellas dirigidas a hospitales de Cisjordania. EFE

