Once atletas ecuatorianos se aseguran sus cupos directos al Mundial de Oregón 2026

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 5 nov (EFE).- Once atletas ecuatorianos se han asegurado, hasta el momento, su clasificación directa para el Mundial U20 del próximo año en Oregón, Estados Unidos, confirmó este jueves la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA).

«Los once deportistas ecuatorianos que lograron marca para el Mundial U20 de Oregón 2026 son: Belsy Quiñónez, Génesis Cañola, Pamela Barreto, Gabriela Díaz, Kristel Méndez, Katherine Barreto, José Luis Guevara, David Álvarez, Bernardo Mendoza, Steven Méndez y Luis Campoverde», enumeró la FEA.

Los atletas completaron sus marcas en el reciente Campeonato Sudamericano U20 realizado en Lima (Perú), en el que Ecuador participó con 46 atletas, cosechó 23 medallas y se ubicó en el tercer puesto del medallero entre los 12 países participantes.

Quiñónez logró su clasificación en impulso de bala; Cañola, Barreto, Díaz y Méndez, en pruebas de velocidad y relevos (400 metros planos, 400 metros con vallas, 4×400 mixto y 4×400 femenino).

Katherine Barreto, en los 5.000 metros marcha; Guevara, en los 110 metros con vallas; Álvarez, Mendoza, Steven Méndez y Campoverde, en relevo 4×400 mixto. EFE

rm/sm/laa