Once detenidos en un caso de intoxicación de una familia en Turquía

Estambul, 17 nov (EFE).- Cinco días después de la repentina muerte por intoxicación de tres de cuatro miembros de una familia de turistas en Estambul, por causas aún no aclaradas, las autoridades han detenido este lunes a otros tres posibles implicados, elevando a 11 el número total de sospechosos arrestados.

Ocho de ellos comparecerán hoy ante un juzgado en Estambul, encargado de esclarecer este caso que lleva días protagonizando un debate público sobre seguridad alimentaria, sin que se tenga por ahora ninguna pista firme, informa la agencia turca Anadolu.

La tragedia saltó a la prensa la semana pasada, cuando una familia de cuatro turistas alemanes de origen turco, aquejados de náuseas y vómitos, ingresó en un hospital de Estambul, donde el jueves pasado fallecieron los dos hijos, de 3 y 6 años, mientras que la madre murió el viernes y el padre sigue en cuidados intensivos.

La familia había llegado de Alemania el domingo anterior, se alojaba en un hotel en el distrito de Fatih de Estambul y el martes por la noche experimentaba los primeros síntomas, pero tras acudir al hospital el miércoles y recibir un tratamiento con suero, todos fueron dados de alta.

Sin embargo, tras volver al hotel, donde pasaron el resto del día, su estado se agravó hacia la medianoche hasta perder el conocimiento y fueron trasladados de urgencia a una clínica, donde fallecieron los hijos y la madre.

Las autoridades precintaron el restaurante en el que la familia había cenado el martes y detuvieron al dueño y al cocinero del local, así como a un vendedor callejero de mejillones rellenos, cuyos productos habían consumido, y a un vendedor de dulces, por sospechar de una intoxicación alimentaria por cualquiera de esas tres fuentes.

Sin embargo, al no hallar indicios claros, ni salir a la luz tampoco casos de otros clientes de los mismos establecimientos con síntomas comparables, la investigación se amplió al hotel en el que se alojaba la familia.

Dos turistas alojados en el mismo establecimiento fueron hospitalizados con afecciones similares, pero más leves, informa Anadolu, si bien los responsables del local han asegurado a la prensa que, salvo agua embotellada, allí no se sirven productos de consumo.

No obstante, la policía evacuó y precintó el hotel ayer, domingo, y detuvo a varios empleados, así como a dos responsables de una empresa de fumigaciones que había desinfectado el espacio recientemente.

El caso ha lanzado un amplio debate en Turquía sobre higiene alimentaria, si bien no hay por el momento datos que vinculen las muertes a una intoxicación por comida en mal estado y no se han dado a conocer todavía los resultados de los laboratorios.

Por el momento, la incertidumbre persiste, pero los expertos temen que las sospechas que arroja el caso sobre la popular gastronomía callejera de Estambul, incluso si resultan infundadas, puede afectar negativamente el sector del turismo, una importante fuente de ingresos para Turquía. EFE

