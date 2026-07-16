Once niños muertos y 19 personas heridas en un incendio en un centro infantil en Argelia

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Túnez, 16 jul (EFE).- Once niños fallecieron y 19 personas -entre ellos varios menores- resultaron heridas en Argelia durante un incendio declarado la madrugada de este jueves en una fundación que atiende problemas médicos de familias de bajos recursos, informó la Dirección Nacional de Protección Civil.

El siniestro se produjo en una sede clínica de la Fundación Childhood, en el municipio Mohammedia, en Argel, donde todavía continúan las labores de extinción y control del incendio, según la fuente, que no precisó cuántos menores se encontraban en el interior del edificio en el momento del suceso.

Tampoco detalló cuántos niños hay entre los heridos, de los cuales diez sufrieron quemaduras graves, dos se vieron afectados por problemas respiratorios y siete -«con lesiones menores»- fueron atendidos también por crisis de ansiedad.

Además, cinco personas con «necesidades especiales», que la fuente no explicó, fueron evacuadas a un «lugar seguro», donde están siendo evaluadas para conocer qué daños sufrieron.

Protección Civil, que tampoco precisó la hora a la que se declaró el fuego ni las causas, explicó que los datos son «preliminares», ya que las operaciones de rescate y extinción continúan.

sb/mgr