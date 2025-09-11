Once países de América compiten en el Campeonato Continental de flag football

2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Equipos de once países de América se enfrentan desde este viernes en Panamá en el Campeonato Continental Flag Football, en busca de cupos para el Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF, por sus siglas en inglés) de 2026 en Düsseldorf, Alemania.

La justa se desarrollará hasta el próximo domingo en la ciudad de Penonomé, situada a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Panamá, con nueve selecciones femeninas y once masculinas de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En la competencia femenina, el Grupo A está integrado por Estados Unidos, Panamá, Brasil, Jamaica y Colombia, y el B por México, Canadá, Guatemala y Argentina.

El duelo que domina la escena es el de Estados Unidos y México, dos potencias que vienen de escribir otro capítulo memorable en agosto, durante los Juegos Mundiales en Chengdu.

Allí, las mexicanas, lideradas por Diana Flores, vencieron en el último minuto a la escuadra de Vanita Krouch, arrebatándole un título que parecía sentenciado.

A este pulso de gigantes se suma Canadá, bronce en Chengdu, que llega con aspiraciones de colarse en la gran final.

En el torneo masculino, están en el Grupo A Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guatemala y Colombia, y en el Grupo B se encuentran México, Panamá, Chile, Argentina, Jamaica y El Salvador.

Estados Unidos, número uno del ranking mundial, y México, tercero, llegan separados en la fase de grupos, pero todos esperan el reencuentro en la final del torneo.

Su último enfrentamiento, en 2023, acabó 40-36 a favor de los estadounidenses en una intensa final.

El calendario, sin embargo, también abre la puerta a sorpresas. Canadá y Brasil buscarán consolidarse, mientras que Panamá, con la ventaja de jugar en casa, sueña con dar un salto histórico. EFE

