Once países de la UE debaten cómo mejorar la preparación civil y la resiliencia europeas

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Helsinki, 16 abr (EFE).- Once países de la Unión Europea (UE) debatieron este jueves en Helsinki cómo mejorar la preparación civil y la resiliencia frente a los ataques híbridos y las crisis y constataron que Rusia constituye «la amenaza más seria para la seguridad europea».

Durante una reunión de la llamada Coalición Europea para la Preparación Civil y la Resiliencia, los ministros del ramo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suecia subrayaron que la «preparación conjunta de la UE es más importante que nunca».

Esta reunión, la tercera que celebra esta coalición creada en mayo de 2025 y a la que también asistió la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, se centró en la importancia de las evaluaciones de riesgos y amenazas, la protección de las infraestructuras críticas y el papel de la cooperación civil-militar, según un comunicado del Gobierno finlandés.

«La razón por la que queremos mantener y ampliar esta coalición a otros países es que la preparación y la seguridad civil son tan importantes como la preparación militar», afirmó en una rueda de prensa posterior la ministra finlandesa de Interior y anfitriona del encuentro, Mari Rantanen.

Rantanen aseguró que la UE debe aprender las lecciones de la guerra de Ucrania y afirmó que Rusia constituye «una amenaza existencial» para la seguridad europea, no solo para los países del flanco oriental, por lo que es necesaria una coordinación a nivel comunitario.

«La preparación tiene un coste, pero el coste de no prepararse puede ser mucho mayor. Por eso necesitamos debatir los presupuestos en esta materia tanto en nuestros países como a nivel de la UE», dijo.

Por su parte, la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis señaló que esta coalición, que representa ya a once Estados miembros que aglutinan el 40 % de la población europea, ayudará a crear «una Europa más fuerte», ya que envía una poderosa señal al resto de países sobre la necesidad de acelerar la preparación civil.

Lahbib adelantó que la Comisión Europea (CE) presentará el verano próximo por primera vez una evaluación integral de riesgos y amenazas que aportará «una visión global» de los desafíos geopolíticos, ambientales, económicos y sociales a los que se enfrenta el continente.

«Hoy en día ese entendimiento compartido no existe y lo necesitamos con urgencia», dijo.

Lahbib agregó que la segunda herramienta importante en este sentido son los requisitos mínimos de preparación de la UE, con objetivos concretos y medibles para garantizar que las sociedades europeas sigan funcionando en caso de crisis. EFE

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