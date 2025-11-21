Once personas, entre ellas varios niños, heridas por el ataque de un oso pardo en Canadá

Toronto (Canadá), 21 nov (EFE).- Once personas han resultado heridas, dos de ellas de extrema gravedad, en el oeste de Canadá cuando un oso pardo (el temido ‘grizzly’, en inglés) atacó a un grupo de niños y profesores de excursión, según han informado este viernes medios locales.

El ataque se produjo alrededor de las 13.30 hora local del jueves (21.30 GMT) en las cercanías de la localidad de Bella Coola, en la provincia de Columbia Británica y al noroeste de la ciudad de Vancouver.

Las víctimas son niños de entre 10 y 11 años y varios profesores que realizaban una excursión. Aunque las autoridades canadienses no han identificado a las víctimas, Acwsalcta School, una escuela regentada por el grupo indígena nuxalk en Bella Coola, indicó en Facebook que los heridos forman parte de su institución.

En un comunicado, la escuela afirmó: «Estamos devastados por los individuos y familias afectados por el incidente con el oso. Todos los individuos afectados están recibiendo asistencia médica y nuestra prioridad es asegurar que estén a salvo».

Las autoridades de la provincia de Columbia Británica han señalado que además de los dos heridos críticos otras dos víctimas sufrieron heridas graves.

Según medios locales, los profesores que acompañaban a los niños se enfrentaron al oso pardo cuando se produjo el ataque. Uno de los profesores sufrió graves heridas y fue una de las personas que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

En un mensaje en su página de Facebook, el Servicio de Protección de la Naturaleza de Columbia Británica apunta que las autoridades han solicitado a todos los residentes de la zona que se alejen de áreas boscosas.

Por su parte, las autoridades Nuxalk pidieron en un mensaje publicado el jueves en su página de Facebook que los miembros de la comunidad no vayan a ningún sitio por la noche porque «el oso sigue sin ser hallado» a la vez que ofrecieron a sus habitantes autobuses para sus desplazamientos.

El oso pardo del oeste de Canadá es uno de los mamíferos más grandes de Norteamérica, con un peso que puede llegar a 300 kilogramos y una envergadura de hasta 2,5 metros. A pesar de su tamaño, puede correr a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora y es capaz de trepar con facilidad árboles. EFE

