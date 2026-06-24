ONG: Al menos 215 muertos en 2 meses en una prisión en Sudán por tortura y enfermedades

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El Cairo, 24 jun (EFE).- Al menos 215 prisioneros han fallecido en una prisión en un estado de la extensa región de Darfur, en el oeste de Sudán, en dos meses por torturas y enfermedades, informó este miércoles la Red de Médicos de Sudán, en medio de un empeoramiento de las condiciones humanitarias en el país ante la continuación de la guerra.

«Según información recibida de fuentes locales, la cifra de fallecidos entre civiles sometidos a detención arbitraria ha aumentado a más de 215 personas entre mayo y junio» en la prisión de Daqris, en el estado de Nyala, capital de Darfur del Sur, controlado por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de acuerdo con la Red de Médicos de Sudán.

Las muertes son «consecuencia de la propagación de enfermedades y epidemias, así como de la tortura y los malos tratos a los detenidos, en condiciones de detención que carecen incluso de los estándares más básicos de atención médica y dignidad humana», según este grupo de monitoreo compuesto por profesionales de la salud locales, cuya labor principal es documentar el impacto del conflicto armado en el país.

Por otro lado, 31 detenidos fueron trasladados al Hospital de Nyala hace más de dos semanas a pesar de no presentar, según se informa, ninguna enfermedad grave, según la red, que añadió que entre ellos había «menores de edad, y su paradero y destino siguen siendo desconocidos».

Hasta el momento las FAR no se han pronunciado ante esta información.

La Red de Médicos de Sudán condenó enérgicamente cualquier violación contra la población civil y exigió el cese inmediato de las detenciones arbitrarias.

Asimismo, exigió que se permita el acceso de las organizaciones humanitarias y médicas a los centros de detención y que se revele el «destino de todos los detenidos, en particular de aquellos que fueron trasladados en circunstancias misteriosas de la prisión de Daqris al hospital de Nyala y que no han regresado».

Los tres años de guerra en Sudán entre el Ejército y los paramilitares han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.EFE

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