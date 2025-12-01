ONG acusa a Patrulla Fronteriza de EEUU de hacer redada ilegal en campamento de migrantes

Tucson (EE.UU.), 1 dic (EFE).- El grupo humanitario ‘No Más Muertes’, que auxilia a migrantes en riesgo en la frontera sur de Estados Unidos, acusó este lunes a la Patrulla Fronteriza de ejecutar una redada ilegal en un campamento de ayuda cerca de la frontera de Arizona y arrestar a tres personas sin orden judicial.

Los hechos, según contó ahora la asociación en un comunicado, ocurrieron el 23 de noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza se presentaron fuera del Campamento Humanitario Byrd, donde gritaron a través de altavoces: “Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, salgan, salgan”.

Los agentes federales solicitaron permiso a los voluntarios de ‘No Más Muertes’ para entrar al campamento, donde se ofrece primeros auxilios y comida a migrantes que están en peligro, pero les negaron el acceso por no contar con una orden judicial, informó el grupo.

Después de una hora de esperar, los agentes ingresaron al campamento rompiendo puertas y ventanas, agregó la asociación.

Los agentes aseguraron que estaban en una “persecución inmediata”, por lo que no requerían de la orden judicial para entrar.

Pero la organización aseveró que esperar una hora afuera del campamento no cumple con las características de “persecución inmediata”.

Esta es la cuarta vez que agentes de la Patrulla Fronteriza realizan una redada en el campamento humanitario, pero es la primera vez que entran sin una orden judicial, según ‘No Más Muertes’.

En el 2017 agentes fronterizos ingresaron al campamento y dos ocasiones más en el 2020.

Varios voluntarios han quedado detenidos antes, y el Gobierno federal ha presentado cargos federales por tráfico humano.

El caso que acaparó mayor atención fue el del activista Scott Warren, declarado inocente en la corte después de enfrentar por dos años dos juicios en su contra en 2018.

El grupo humanitario sostuvo que este último acto es una muestra más de «la violencia y las tácticas ilegales» que está implementado ahora el Servicio de Inmigracion y Control Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en todo el país.

“Afirmamos el derecho de todas las personas independientemente de su estatus migratorio de recibir ayuda humanitaria. El campamento Byrd siempre ha funcionado de acuerdo con los protocolos establecidos por el derecho internacional humanitario”, afirmó ‘No Más Muertes’ en el mismo comunicado. EFE

