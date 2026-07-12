ONG afirma que en junio se batió el récord de protestas en Cuba debido a crisis energética

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La Habana, 12 jul (EFE).- La ONG Cubalex aseguró este domingo que en junio hubo en el país «nuevo récord histórico de protestas», con 253 manifestaciones reportadas, debido a «la profundización» de la crisis energética, combinada con «una crisis hídrica y sanitaria de magnitud creciente».

De acuerdo con el informe mensual de Cubalex sobre Derechos Humanos en la isla correspondiente a junio, a lo largo del mes hubo un promedio diario de ocho protestas y el día 19, «coincidiendo con varios días consecutivos de déficit de generación eléctrica, se registraron 31 eventos de manifestación en el espacio público en un día, lo que marcó un nuevo pico histórico».

Así, se superó la cifra de 30 protestas registradas el 13 de mayo, desde que Cubalex comenzó a documentarlas en 2022, señaló el documento.

El informes señala además que La Habana se mantiene como epicentro de las manifestaciones ciudadanas, con 176, mientras que las provincias de Santiago de Cuba y Villa Clara, con 35 y 17 protestas respectivamente, «confirman su papel como segundo y tercer foco de movilización».

La ONG resalta también que cada vez esas manifestaciones son más recurrentes «durante el día» y se expresan en la «quema de basura y neumáticos, cierres de calles, pedradas contra estaciones de policía y bancos, pintadas contra el Gobierno cubano».

El equipo de monitoreo de Cubalex denunció por otra parte, que en junio se registraron al menos 319 eventos represivos, que incluyen incidentes de hostigamiento, operativos policiales, traslados, detenciones arbitrarias, violencia o acoso, amenazas o coacción, citaciones oficiales ilegales o arbitrarias.

También denunció violaciones de derechos contra personas privadas de libertad y negación de atención médica o negligencia.

Cubalex reiteró que «el deterioro de las condiciones materiales profundizó el desgaste de la vida cotidiana» y 2la profundización de la desigualdad social», resaltando en este sentido que «los adultos mayores, las personas sin redes de apoyo y las familias sin remesas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad».

Además, calificó el paquete de 176 reformas económicas aprobadas en junio por el Gobierno cubano como «medidas que reconocen indirectamente la gravedad de la crisis», pero alertó que «su diseño prioriza la reorganización del modelo económico y el control fiscal por encima de la protección inmediata de las personas más afectadas.

Cuba afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo que habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La presión estadounidense con el bloqueo petrolero impuesto en enero y una nueva oleada de sanciones secundarias desde mayo a sectores claves de la economía, ha agudizado la precariedad en el país caribeño.

El país sufre además frecuentes cortes de suministro eléctrico, y esta semana ha tenido dos apagones totales a escala nacional, , con lo que suma ya cuatro en lo que va de año. EFE

cdg/rcf