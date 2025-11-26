ONG alerta de burbuja «insostenible» y riesgo de fraude en los biocombustibles de la UE

3 minutos

Bruselas, 27 nov (EFE).- La introducción de un vacío legal en la futura normativa europea que prohíbe vender coches que emitan CO2 a partir de 2035 podría provocar riesgo de fraude y una demanda «insostenible» de biocarburantes elaborados a partir de residuos como grasas animales o aceite de cocina usado, según un análisis publicado este jueves por la ONG Transporte y Medioambiente.

La organización advierte en el informe ‘Biocarburantes en los coches: un callejón sin salida para Europa’ difundido este jueves de que permitir la venta de nuevos vehículos de combustión que funcionen con biocarburantes llevaría a que coches, aviones y barcos consumieran entre dos y nueve veces más biocarburantes avanzados de los que podrán obtenerse de forma sostenible en Europa en 2050.

Esto supone, según los cálculos de Transporte y Medioambiente (T&E, por sus siglas en inglés), que un coche alimentado con grasas animales necesitaría el equivalente a 120 cerdos al año, mientras que uno que funcionara con aceite de cocina usado requeriría 25 kilos de patatas fritas al día.

Actualmente, los vehículos europeos ya consumen 1,3 millones de toneladas de grasas animales al año, equivalentes a 200 millones de cerdos sacrificados.

La ONG denuncia que los biocarburantes avanzados «no son escalables», dado que Europa importa más del 80 % del aceite de cocina usado que consume, principalmente de China y Malasia.

España, según T&E, depende en un 60 % de las importaciones para abastecer su mercado interno, una magnitud similar a las de Francia, Alemania e Italia.

Riesgo de fraude

En los últimos años se han investigado en Estados miembros como Países Bajos o Irlanda casos en los que aceite de palma virgen se re-etiquetaba como aceite de cocina usado, aprovechando que ambos viajan en cisternas similares y que la certificación es básicamente documental.

La proyección de crecimiento de esas importaciones genera por tanto dudas también en cuanto a un mayor riesgo en el uso de aceites vírgenes declarados de forma fraudulenta como residuos.

Transporte y Medioambiente señala que Europa importó en 2023 hasta «tres veces más» aceite de cocina usado de Malasia del que puede recogerse en ese país y más efluente de molino de palma -denominado POME- del que se recoge en los países productores.

«El impulso a los biocarburantes es absurdo. Los europeos no pueden comer suficiente cerdo ni suficientes frituras para alimentar ni una fracción de su parque automovilístico», declaró el director del área de automoción de T&E, Lucien Mathieu.

Según esa organización, abrir hueco a los biocombustibles en la legislación para que los coches se alejen de los combustibles fósiles constituye «una táctica de retraso que dejará a Europa en desventaja en el mercado global del vehículo eléctrico».

El estudio de la ONG pretende contrarrestar la petición de la patronal automovilística alemana VDA, la asociación de proveedores CLEPA y 28 empresas de combustibles, que la pasada semana solicitaron a la Comisión Europea que los vehículos que funcionen con biocarburantes sean considerados de cero emisiones después de 2035. EFE

