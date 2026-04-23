ONG alerta que Israel busca judaizar barrio palestino de Sheij Yarrá erigiendo una yeshivá

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Jerusalén, 23 abr (EFE).- El Comité de Planificación del Distrito de Jerusalén aprobó recientemente un proyecto para construir una yeshivá ultraortodoxa (escuela talmúdica) en el barrio palestino de Sheij Yarrá, acelerando la ‘judaización’ del ocupado Jerusalén Este con la llegada de cientos de estudiantes judíos.

«La reanudación de este plan debe considerarse en el contexto más amplio de los crecientes esfuerzos por expandir los asentamientos israelíes en el barrio y desplazar a sus residentes palestinos», denunció este jueves la ONG Ir Amim, que había apelado contra este proceso, en un comunicado.

El proyecto recibió luz verde el pasado 20 de abril y, según información proporcionada por Ir Amim, contempla no solo el establecimiento de una yeshivá de Ohr Somayach, sino también de un edificio de 11 plantas que incluirá «una residencia para cientos de estudiantes judíos ultraortodoxos y viviendas para el profesorado».

«De llevarse a cabo, el proyecto aumentaría significativamente la presencia de colonos en el barrio, generaría preocupación por la seguridad de los residentes palestinos y alteraría aún más el carácter de la zona», denunció esta oenegé.

El terreno del proyecto está situado a la entrada sur del barrio de Sheij Yarrá, justo enfrente de una mezquita y muy cerca de donde ya se asientan judíos, en una zona en la que decenas de familias palestinas siguen en riesgo de desalojo.

Según Ir Amim, el plan urbanístico original tenía previsto destinar este terreno a edificios públicos, entre ellos instituciones educativas, pero en 2007 el municipio se lo cedió a la Autoridad de Tierras de Israel para la construcción de una yeshivá ultraortodoxa.

Posteriormente, el terreno fue transferido, sin un proceso de licitación transparente, a la entidad Ohr Somayach; una institución educativa ortodoxa que cuenta con sedes en Australia, Canadá, Sudáfrica, Estados Unidos y Reino Unido, y muchos de sus estudiantes en Jerusalén provienen del extranjero. EFE

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