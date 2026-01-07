ONG alerta sobre un «patrón de endurecimiento» contra los presos políticos en Venezuela

Redacción América, 7 ene (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este miércoles sobre un «patrón de endurecimiento» contra los presos políticos en Venezuela, tras denunciar la suspensión de visitas y entrega de paquetería, que incluye alimentos, medicinas y otros bienes, según reportes que la organización aseguró haber recibido.

JEP indicó en su cuenta de X que estas medidas fueron adoptadas «sin información oficial ni criterios transparentes» y «agravan el clima de zozobra que atraviesan las familias venezolanas tras los recientes acontecimientos vividos en el país», luego de que EE.UU. capturara el jefe del Estado Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por lo que Venezuela quedó al mando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió después como presidenta encargada.

«La suspensión prolongada de la paquetería y de las visitas no solo deteriora las condiciones materiales de reclusión, sino que incrementa el aislamiento, la ansiedad y el daño psicosocial, configurando prácticas que deshumanizan la detención y normalizan el castigo a través de la incertidumbre y el silencio», subrayó la ONG.

Por tanto, JEP respaldó las denuncias de los familiares y exigió a las autoridades el «restablecimiento regular de la paquetería, la reanudación de las visitas familiares y la garantía de condiciones mínimas de trato digno para todas las personas privadas de libertad».

La cuestión de los presos políticos en Venezuela ha quedado relegada, al menos en las declaraciones públicas, en el nuevo capítulo que parecen haber abierto Caracas y Washington en sus relaciones, marcadas por el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el petróleo del país suramericano.

Después de los ataques a Venezuela y la captura de Maduro y Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano.

«No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones», dijo el republicano el lunes.

JEP contabiliza en Venezuela 1.011 presos políticos, mientras que la organización Foro Penal registra 863 casos en el país, de los cuales 86 corresponden a personas de otra nacionalidad.

El Ejecutivo venezolano, en cambio, asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

