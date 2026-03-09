ONG alertan de una persecución de acciones solidarias con Palestina en Túnez

Argel, 9 mar (EFE).- El Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES) alertó este lunes de restricciones contra acciones de solidaridad con Palestina en Túnez, país históricamente propalestino, tras la detención el pasado viernes de seis activistas de la Global Sumud Flotilla acusados de blanqueo de capitales.

Amnistía internacional (AI) transmitió a su vez «preocupación» un día después de estas detenciones, ante «las crecientes» restricciones a las reuniones en apoyo al pueblo palestino, e instó a las autoridades tunecinas a «respetar» la libertad de expresión.

El FTDES consideró que los cargos financieros que se les imputan a los activistas detenidos, entre ellos Wael Nawar, líder del comité tunecino de coordinación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza por gestionar los fondos donados para la iniciativa, están «fabricados» para «socavar» futuras acciones de solidaridad.

Estas detenciones se produjeron después de que la policía impidiera el pasado miércoles la celebración de una conmemoración de la Global Sumud Flotilla en el puerto de Sidi Bou Said, que Nawar describió como un «grave indicador del declive de la postura oficial tunecina».

Por su parte, la flotilla magrebí denunció reiteradamente la postura de las autoridades tunecinas respecto a la guerra en Irán, y señaló que estas «omitieron» condenar el ataque estadounidense e israelí sobre Teherán, lo que refleja, según sus miembros, un «alineamiento con las políticas imperialistas».

Según el Foro, estas restricciones están marcadas por «las transformaciones regionales» y por un «cambio» en el tono del discurso oficial tunecino, que coinciden con los preparativos para la salida desde Túnez de una nueva iniciativa similar a la Global Sumud. EFE

