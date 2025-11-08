ONG celebran avances en la cumbre de líderes de la COP30, pero advierten sobre vacíos

4 minutos

Belém (Brasil),8 nov (EFE).- La cumbre de jefes de Estado de la COP30, que culminó este viernes en Belém, tuvo una acogida positiva por parte de organizaciones defensoras del medioambiente, que destacaron el liderazgo de Brasil y el tono político firme del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, advirtieron sobre vacíos en temas como la adaptación y la financiación, los cuales esperan que tomen fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que inicia el lunes, también en esta ciudad amazónica del norte de Brasil.

El discurso de apertura de Lula fue ampliamente reconocido por las ONG por poner la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el centro del debate y trazar un mapa de camino en este sentido.

La mayoría de las organizaciones defensoras del medio ambiente consideran que eso puede influir positivamente en las negociaciones de las próximas semanas, pues si el tema no se hubiera propuesto, era difícil que se abriera el debate.

El fondo para los bosques

La gran acogida que tuvo entre los líderes del mundo el fondo que busca transformar la conservación de los bosques tropicales en una estrategia financiera global, en la que «todos ganan», como dijo el mandatario brasileño al lanzar la iniciativa, fue uno de los aspectos más celebrados por los ecologistas.

El Fondo de Bosques Tropicales por Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), ideado por Brasil, busca conservar más de mil millones de hectáreas de selvas mediante la inversión de hasta 125.000 millones de dólares en mercados financieros, cuyos rendimientos se repartirán entre los países que las preserven.

En la cumbre de líderes de la COP30, 53 países adhirieron a la iniciativa, que alcanzó promesas de inversión de 5.500 millones de dólares.

Para la especialista en clima de WWF Brasil, Tatiana Oliveira, el monto inicial «no fue el esperado», aunque resaltó «manifestaciones importantes» de otras naciones y bloques de países como la Unión Europea, que, de resultar ciertas, le pueden dar la fuerza inicial que necesita el fondo para empezar a operar.

El vicepresidente de Conservación Internacional, Mauricio Bianco, se mostró más optimista pues dijo a EFE que los montos anunciados y el respaldo «motivarán» a otros países a contribuir» para que el mecanismo logre pronto su objetivo.

«Una oportunidad perdida»

Varias ONG coincidieron en que la adaptación sigue siendo un punto débil en la agenda climática y que no tuvo el tono deseado en la cumbre.

Aunque se reconocen avances en mitigación y transición energética, señalaron que la falta de compromisos concretos para proteger a las comunidades más vulnerables y garantizar financiación accesible genera preocupación.

«Desde el punto de vista de la adaptación, la cumbre (de jefes de Estado) fue una oportunidad perdida», dijo a EFE la presidenta del Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, por la falta de compromisos para apoyar a los más afectados por la crisis climática.

En esa misma línea se pronunció el director de programas de Greenpeace Internacional, Jasper Inventor, quien vinculó la falta de avances en adaptación con la injusticia climática que se registra simultáneamente, al citar los tifones en Filipinas como ejemplo de comunidades que sufren mientras las negociaciones se estancan.

«El mayor problema»

La financiación climática es una pieza clave para el éxito de la COP30, pero sigue siendo insuficiente y poco claro, según las ONG.

Aunque valoran propuestas adoptadas en la cumbre, como el lanzamiento del fondo para los bosques, exigen mayor «ambición», «transparencia» y «compromiso» por parte de los países desarrollados y grandes emisores.

El llamado común es a transformar los discursos en recursos concretos que permitan a los países más vulnerables implementar sus planes climáticos con justicia y eficacia.

El secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, Marcio Aatrini, advirtió a EFE que la financiación continúa como «el mayor problema» en la agenda climática, pero rescató que, al menos en la cumbre de líderes, el nivel de tensiones no aumentó. EFE

mat/cm/pddp