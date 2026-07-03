ONG condenan asesinato de periodista en Veracruz y piden a México «respuestas urgentes»

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Ciudad de México, 3 jul (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamaron este viernes al Estado mexicano «respuestas urgentes» para que el asesinato de la periodista Roxana Ramírez, quien fue secuestrada hace poco más de un mes en el estado de Veracruz (este), «no permanezca en la impunidad».

«Este crimen confirma la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa y agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026», denunció RSF en un comunicado.

Hace unas horas, la Fiscalía del estado de Veracruz confirmó que Roxana Ramírez fue asesinada y sus restos abandonados en un casa de campo en la región, después de que un comando armado la secuestrara el pasado 2 de junio en su propio domicilio.

La organización internacional reclamó una investigación «exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales».

Asimismo, alertó que la violencia contra la prensa «sigue intensificándose» mientras que las autoridades «continúan siendo incapaces de prevenirla».

«Nos solidarizamos con la familia de Roxana, para quien pedimos protección por parte de las autoridades», concluyó RSF.

Por su parte, la organización Artículo 19 calificó este crimen como un «grave ataque contra la libertad de expresión», al tiempo que pidió que su asesinato «no permanezca en la impunidad».

En una publicación en redes sociales, instó a las autoridades a «abstenerse de promover o difundir narrativas que estigmaticen a la periodista o desvíen indebidamente las investigaciones».

«Es indispensable identificar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, así como garantizar verdad, justicia, reparación integral y medidas efectivas de no repetición», subrayó Artículo 19.

La organización recordó que 34 periodistas han sido asesinados este siglo en Veracruz, considerado uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en todo México.

Este último caso causó conmoción debido a que el secuestro quedó videograbado y difundido en redes sociales.

En el clip se puede ver a al menos dos hombres armados y encapuchados derribar la puerta principal del domicilio de la víctima, ubicado en el municipio de Nanchital, en el sur de Veracruz.

Por estos hechos ya hay ocho detenidos, incluidos varios policías municipales acusados de colaborar con el grupo criminal que secuestró a la periodista, quien era propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo Nanchiteco.

Organizaciones de derechos humanos sitúan a México como uno de los países más peligrosos para los periodistas, donde el año pasado fueron asesinados nueve informadores. EFE

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