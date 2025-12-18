ONG condenan la detención de 2 académicas críticas cubanas, la hija de una y un humorista

3 minutos

La Habana, 18 dic (EFE).- ONG y activistas cubanos denunciaron este jueves la detención «arbitraria» de las académicas críticas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, así como de Lilian Borroto López, hija de la primera, y del humorista Jorge Fernández Era.

López fue arrestada por la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía a un parque de la ciudad occidental de Matanzas, según afirmó en redes sociales Johanna Cilano, investigadora regional de Amnistía Internacional.

La hija de la académica, que padece chikunguña, fue detenida por los agentes tras salir a manifestarse en contra de la aprehensión de su madre, de acuerdo con la organización Cubalex, con sede en Miami.

La agrupación también afirmó que Fernández Era fue retenido por los policías cuando intentó unirse a la manifestación que iba a realizar López en el parque, un acto que hace los días 18 de cada mes.

Pantoja fue detenida en La Habana tiempo después de criticar los operativos en redes sociales.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, afirmó que los arrestos ocurren «en un contexto marcado por amenazas administrativas y acciones de control por parte de la Seguridad del Estado, vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación».

Alina Bárbara López y Jenny Pantoja tienen un juicio pendiente. La Fiscalía ha solicitado, respectivamente, cuatro y tres años de privación de libertad, sustituibles por trabajo correccional sin internamiento.

La fiscal Ana Lilian Caballero acusa a López de desacato, desobediencia y atentado y a Pantoja solamente de este último tipo de delito, según una transcripción editada del escrito de la Fiscalía Provincial de Matanzas, facilitada por las investigadas el pasado mayo.

Los hechos de estas diligencias tuvieron lugar el 18 de junio del pasado año, cuando la policía detuvo a las acusadas cuando viajaban de Matanzas (oeste) a La Habana, con el objetivo de participar en una protesta.

El relato de la fiscal en el escrito difiere en gran medida del que hicieron en su día las dos investigadas, que denunciaron haber sido retenidas sin justificación y con violencia por parte de la policía.

Los agentes detuvieron el taxi y, tras identificarlas, mandaron salir a las dos académicas para llevarlas a la comisaría de Matanzas, según la fiscal, que asegura que López -de 59 años- se resistió, insultó a los policías e incluso los agredió.

López, profesora, historiadora marxista, ensayista y editora, ha estado detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones a finales de 2023 la condenaron a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó. EFE

