ONG confirma 53 excarcelaciones de presos políticos de las 116 anunciadas en Venezuela

1 minuto

Caracas, 12 ene (EFE).- La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

«Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose», indicó JEP en un mensaje en X. EFE

