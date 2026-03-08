ONG confirma la excarcelación de 25 presos políticos en Caracas

Caracas, 8 mar (EFE).- Al menos 25 personas fueron excarceladas de una estación policial en el este de Caracas conocida como Zona 7, informó este domingo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), en un contexto de liberaciones en Venezuela tras la aprobación de una Ley de Amnistía que no beneficia a todos los presos políticos.

Las personas fueron excarceladas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo y tienen medidas cautelares, como presentación cada 30 días ante tribunales, según detalló esta organización de familiares de presos políticos en una publicación en Instagram.

Asimismo, especificó que «todos pertenecían a la llamada ‘causa de los 43’, vinculada a un supuesto complot para ejecutar una serie de atentados en el país».

La ONG indicó que en Zona 7 queda un grupo de presos políticos acusados de presuntamente planificar la colocación de explosivos en una plaza de Caracas con el objetivo de cometer «actos terroristas».

Al menos 15 personas fueron detenidas por este caso, informó en agosto de 2025 el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien vinculó entonces a la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, y a Estados Unidos con este presunto plan.

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo, controlado por el chavismo, informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder- hasta febrero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que no incluye a todos los presos políticos.

Foro Penal -que lidera la defensa de los presos políticos- ha confirmado la excarcelación de 639 personas desde el pasado 8 de enero, incluyendo a beneficiados por la Ley de Amnistía, informó el viernes su director presidente, Alfredo Romero. EFE

rbc/jlp