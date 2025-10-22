ONG contabiliza 866 presos políticos en Venezuela, 21 encarcelados en la última semana



Caracas, 22 oct (EFE).- La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 866 presos políticos, 21 de ellos detenidos en la última semana, según un boletín difundido este miércoles, que tiene como fecha de corte el pasado 20 de octubre.

En el reporte publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 758 hombres y 108 mujeres. El listado específica que 862 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 693 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de los detenidos registrados por el Foro Penal fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la «detención arbitraria», en el estado Mérida (oeste), del médico Pedro Fernández reconocido -dijo- por su «labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones de los trabajadores sanitarios».

Ese mismo día, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció que el líder social Yorbin García fue detenido en Trujillo (oeste), durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores. EFE

