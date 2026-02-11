ONG convocan a un acopio de alimentos y medicinas para Cuba en Zócalo de Ciudad de México

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- Una campaña de acopio de alimentos y medicinas en solidaridad con Cuba ha sido convocada del 14 al 22 de febrero por varias organizaciones, colectivos y activistas en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública y política más grande del país.

Para demostrar «la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos», el colectivo de solidaridad militante ‘Va por Cuba’ y la asociación de cubanos residentes en México José Martí, invitaron a participar en esta campaña de acopio para demostrar que «Cuba no esta sola».

En un comunicado, las organizaciones señalaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba busca asfixiar económicamente a la isla, «pero ante esta agresión, el pueblo mexicano responde con solidaridad» y llevara cabo la campaña de acopio de alimentos y medicinas llamada ‘De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo’.

El 3 de enero, tras la intervención militar en Caracas, Venezuela, que acabó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, EE.UU. decretó el fin del petróleo venezolano para Cuba; y el 29 de enero el presidente, Donald Trump, firmó una orden presidencial que amenazaba con aranceles a quienes suministraran crudo a la isla.

Venezuela (responsable del 30 % de las necesidades energéticas cubanas en 2025), México y Rusia no han enviado petróleo a Cuba en las últimas semanas.

El país, en consecuencia, va paralizándose poco a poco, con apagones cada vez más prolongados, gasolineras cerradas y servicios públicos (hospitales, transporte, oficinas estatales) recortados hasta lo esencial, como en la pandemia de covid-19. Los mercados permanecen por el momento surtidos.

El Gobierno cubano anunció la semana pasada un duro paquete de medidas de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones de petróleo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como “muy injusto” que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria que cumplió el pasado el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.

La mandataria sostuvo que el envío de apoyo continuará en forma de asistencia humanitaria y enfatizó el carácter solidario de esta política exterior. EFE

