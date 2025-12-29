ONG cree que libertad de presos políticos en Venezuela depende de un «azar incomprensible»

Redacción América, 29 dic (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) consideró este lunes que la libertad de los presos políticos en Venezuela depende de una «azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos», luego de que se dieran a conocer excarcelaciones de personas que habían sido detenidas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En su cuenta de X, la organización afirmó que Venezuela cierra 2025 con un proceso de «excarcelaciones caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta», luego de que el Gobierno anunciara la liberación de 99 personas, sin publicar un listado.

«Hemos visto en el pasado que se anuncian excarcelaciones (de presos políticos) y se incluyen a personas que estaban detenidas por motivos no políticos, de tal manera que solo indicar cifras y no publicar el registro de los excarcelados es una forma de evitar la verificación de esa información. Además, ¿cuáles fueron los criterios para decidir quién sale y quién se queda?», dijo a EFE la coordinadora general de la ONG, Martha Tineo.

Del total de excarcelaciones, JEP dijo haber verificado 71 frente a las 99 anunciadas de manera oficial, entre ellas 28 casos que la organización aseguró desconocía, pero que pudo corroborar que estaban arrestados por razones políticas.

«Por cada grupo que recupera su libertad, el proceso de verificación saca a la luz detenciones de las que no se tenía información, confirmando que la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela es un objetivo en constante movimiento», subrayó JEP.

Además, señaló que en las excarcelaciones se han «beneficiado exclusivamente a detenidos que corresponden al período del contexto poselectoral», arrestados durante un momento de crisis luego de la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora en la reelección de Nicolás Maduro que proclamó el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo.

«Esto representa una condena adicional al olvido de los ciudadanos sometidos durante años a prisión por razones políticas, y que en muchos casos han soportado una condena anticipada», indicó.

Por tanto, consideró el manejo de las excarcelaciones como «errático» y alertó que ha generado un «daño colateral devastador: la tortura psicológica de la esperanza frustrada», también «crisis emocionales y un profundo desconsuelo».

JEP contabiliza en Venezuela 1.041 presos políticos -877 hombres y 164 mujeres-, aunque advierte que la cifra «probablemente sea superior», ya que, según dijo a EFE Tineo, hay familiares que no denuncian los arrestos y permanentemente se confirman nuevos casos.

Después de las presidenciales de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de «terrorismo» y «vandalismo», según la Fiscalía, pero varias ONG y partidos opositores aseguran que son inocentes y denuncian «represión».

El Ejecutivo de Maduro, por su parte, afirma que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

