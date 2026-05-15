ONG cuestiona falta de «planes claros» del Gobierno de Honduras tras cien días de Asfura

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Tegucigalpa, 15 may (EFE).- La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) afirmó este viernes que el Gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura carece de «planes claros» para afrontar las crisis del país tras más de 100 días en el poder, limitándose a ejecutar «acciones inmediatas» que resultan «insuficientes» ante el deterioro social y económico.

Nasry ‘Tito’ Asfura asumió como presidente de Honduras el pasado 27 de enero, después de unas complicadas elecciones, marcadas por el retraso de los resultados y las denuncias de supuesto fraude.

Los primeros meses de su Gobierno se han caracterizado por acercamientos con grandes organismos financieros internacionales y una relación más cercana con Estados Unidos, principal socio comercial de ese país.

La plataforma de observación electoral REDH señaló en un comunicado que los problemas críticos en áreas como seguridad, salud, educación, energía y combate a la corrupción requieren de «planes claros» que ya deberían estar en funcionamiento.

Asimismo, criticó que no hubo una «transición ordenada» con la Administración saliente, de Xiomara Castro (2022-2026).

«Después de 100 días de asumir el poder el presidente, Nasry Asfura, la información recibida se limita a una cantidad de acciones inmediatas, necesarias pero insuficientes para enfrentar los grandes problemas que conduzcan al país hacia mejores condiciones de vida», enfatizó.

Agregó que dichas acciones implementadas hasta el momento se limitan a «administrar las diferentes y constantes crisis».

La REDH alertó que los hondureños enfrentan «problemas estructurales» que se agudizan ante los conflictos bélicos globales, el cambio climático y la inestabilidad de los mercados, por lo que exigió al Gobierno una planificación integral y con visión de futuro que genere «confianza y certeza».

Además, hizo un «llamado urgente» al Gobierno para que presente un informe integral y oficial sobre el estado en que recibió las instituciones del Estado, tras considerar que la información proporcionada ha sido fragmentada e insuficiente.

La REDH subrayó que la transparencia y la lucha contra la corrupción «no pueden seguir siendo un discurso o un instrumento selectivo de persecución política», sino que deben traducirse en información «oportuna y accesible» y en acciones contundentes que «pongan fin a los abusos» en la administración pública.

La semana pasada, cuando se cumplían los 100 días de Asfura al frente del Ejecutivo, otra ONG denunció también que no se había mostrado un «cambio de rumbo significativo» y mantiene un modelo marcado por exclusiones, desigualdades y dependencia externa en esos primeros meses en el poder.EFE

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