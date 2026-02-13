ONG de José Andrés y el chef Harry Sasson dan comidas a afectados por lluvias en Colombia

Bogotá, 12 feb (EFE).- La ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, y el colombiano Harry Sasson se unieron para dar comidas a los afectados por las lluvias en el departamento caribeño de Córdoba, donde cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las inundaciones.

«Estamos en la base de World Central Kitchen con la Fundación Gastronomía Social y con (la creadora de contenido) Tala (Restrepo). Hemos repartido más de 7.000 comidas calientes y 6.000 sándwiches, apoyando en esta tragedia a la pobre gente de Montería (capital de Córdoba)», expresó Sasson en un video.

Según la Fundación Gastronomía Social, esa organización se unió a World Central Kitchen para «responder con rapidez y cercanía a las comunidades».

«Desde las primeras horas de la emergencia, trabajamos junto a líderes locales, voluntarios y cocinas comunitarias para garantizar acceso a alimentos calientes, apoyar las ollas comunitarias y fortalecer las capacidades que ya existen en el territorio», expresó la Fundación.

El objetivo de esta iniciativa es que, «incluso en medio de la crisis, las familias puedan seguir cocinando, alimentándose y sosteniendo sus redes de cuidado».

Según el Gobierno colombiano, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.

El miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a «toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas». EFE

