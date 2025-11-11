ONG de Túnez denuncian suspensiones de varias asociaciones por parte de las autoridades

2 minutos

Túnez, 11 nov (EFE).- Varias organizaciones de Túnez denunciaron este martes el aumento de las suspensiones temporales impuestas por las autoridades del país magrebí a distintas asociaciones en las últimas semanas, durante una rueda de prensa convocada por la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH, por sus siglas en francés).

La activista Loubna Saidi aseguró que a «más de 600 asociaciones», entre las que se encuentran organizaciones internacionales, nacionales y regionales, se les está negando su derecho a operar».

Según Saidi, los ceses de funciones se manifestaron de diversas formas, como «la suspensión de actividades, el congelamiento de cuentas bancarias, las detenciones o el encarcelamiento de trabajadores».

En las últimas semanas, fueron suspendidas por un período de 30 días la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD, por sus siglas en inglés), el Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Asociación de Periodistas ‘Nawat’, entre otras.

La medida provocó numerosas reacciones, como la del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés), que consideró la medida como «una estrategia integral y sistemática destinada a debilitar a la sociedad civil y silenciar la libertad de expresión».

Ante estas restricciones, el SNJT expresó su rechazo ante lo que consideró como «línea peligrosa», y llamó a los distintos sectores sociales y políticos a unirse «en defensa de la libertad de expresión y asociación» en el país magrebí.

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia en el país magrebí. EFE

na/sb/jgb