ONG de Venezuela registró 139 muertes en agosto por accidentes de tránsito

Caracas, 4 oct (EFE).- Un total de 139 personas -104 hombres y 35 mujeres- murieron en agosto de este año en Venezuela por accidentes de tránsito, según un boletín difundido este sábado por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que, del total de fallecidos, 69 eran motoristas, lo cual representó el 50 % de los casos, con edades entre 25 y 29 años.

El segundo lugar fue ocupado por conductores de automóviles (14 % de la estadística de la ONG). Le siguen peatones que fueron atropellados y/o arrollados (13 %), ocupantes de vehículos (10 %), tripulantes de motocicletas (9 %) y pasajeros de autobús (4 %).

«La tasa de personas fallecidas fue de 46,3 personas por cada 100 accidentes de tránsito», indicó la ONG, que basa sus datos en reportes recabados a través de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial. EFE

