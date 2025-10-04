The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

ONG de Venezuela registró 139 muertes en agosto por accidentes de tránsito

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 4 oct (EFE).- Un total de 139 personas -104 hombres y 35 mujeres- murieron en agosto de este año en Venezuela por accidentes de tránsito, según un boletín difundido este sábado por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización detalló que, del total de fallecidos, 69 eran motoristas, lo cual representó el 50 % de los casos, con edades entre 25 y 29 años.

El segundo lugar fue ocupado por conductores de automóviles (14 % de la estadística de la ONG). Le siguen peatones que fueron atropellados y/o arrollados (13 %), ocupantes de vehículos (10 %), tripulantes de motocicletas (9 %) y pasajeros de autobús (4 %).

«La tasa de personas fallecidas fue de 46,3 personas por cada 100 accidentes de tránsito», indicó la ONG, que basa sus datos en reportes recabados a través de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial. EFE

rbc/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR