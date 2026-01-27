ONG denuncia «persecución política» en Venezuela contra la familia de un militar exiliado

2 minutos

Caracas, 27 ene (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes que cuatro personas detenidas en Venezuela -entre ellas una menor de edad y dos mujeres- son utilizadas como «instrumentos de presión» y son objeto de «persecución política» por ser familiares de Cristian Hernández, un militar exiliado señalado de participar en una supuesta operación para conspirar contra el Gobierno.

Los detenidos son Maikelys Borges, esposa del militar; Henry Castillo Molero, tío de Hernández; y dos hermanas del exiliado: una menor de edad de 16 años y Aranza Hernández, de 19, según un documento proporcionado a EFE por JEP.

La organización dijo en X que estos casos -que se dan a conocer en un momento de excarcelaciones en el país- «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar».

JEP detalló que la menor de edad fue arrestada el 19 de noviembre de 2025 y «sometida -según afirmó en X- a un proceso bajo legislación antiterrorista sin que exista sustento legal que lo justifique».

«Su caso refleja una ruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes. Ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen», añadió la ONG.

En cuanto a Borges, JEP subrayó que fue detenida el 29 de enero de 2025 cuando estaba en el «último tramo de su embarazo, con un cuadro médico de alto riesgo».

La ONG reclamó que ella continúe «recluida junto a su bebé en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido».

«Ambos casos revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política», señaló la organización no gubernamental.

Por tanto, JEP exigió la liberación de ambas y rechazó «la prolongación de su privación de libertad» que, subrayó, «no responde a fines legítimos de justicia».

Este lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre» y volvió a negar que en el país existan presos políticos, una cifra superior a las 626 excarcelaciones anunciadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Foro Penal, que contabiliza más de 800 presos políticos en Venezuela, ha verificado 266 liberaciones de personas desde el 8 de enero de este año.EFE

ven/nvm