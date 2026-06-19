ONG denuncia aumento de las protestas ciudadanas en Cuba por crisis económica y energética

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La Habana, 19 jun (EFE).- La ONG Cubalex denunció este viernes que la agudización «extrema» de la crisis económica y energética en Cuba provocó en mayo un aumento de las protestas ciudadanas que ha visibilizado el descontento popular en La Habana y Santiago de Cuba, los principales núcleos urbanos de la isla.

Cubalex indicó en un comunicado que el descontento popular se manifestó «en 106 protestas, alcanzando un pico de 30 en una sola jornada el 13 de mayo tras la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)».

Señaló que esas protestas adoptaron «formas disruptivas» como cacerolazos, quema de basura y concentraciones frente a sedes gubernamentales.

Asimismo denunció que ante ese escenario el Gobierno cubano dio prioridad a una «respuesta de control y represión en lugar de soluciones institucionales» y para ello utilizó una narrativa de amenaza militar externa que «justificó la militarización interna y la difusión de propaganda belicista en espacios familiares y escolares».

La ONG indicó que registró 304 eventos represivos y entre los más retirados citó las violaciones contra personas privadas de libertad, amenazas o coacción, operativos policiales, uso de la violencia o acoso, traslados a centros de detención o en establecimientos penitenciarios, negación de atención médica o negligencia, detenciones arbitrarias, cortes selectivos de comunicaciones y citaciones oficiales arbitrarias.

Precisó que se identificaron 221 víctimas directas y entre ellas menciona a los presos políticos Yoan de la Cruz, participante en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, quien fue revocado a prisión y enfrenta un nuevo proceso; y Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido desde el 16 de marzo pasado tras las protestas reportadas en la ciudad de Morón (centro).

Según su informe, el aumento de los operativos policiales y los cortes selectivos de servicios de internet y telefonía, asociados a focos de conflicto, fueron «estrategias de control como complemento de las detenciones arbitrarias».

Subrayó que en fechas como el 1 y 20 de mayo que marcan el Día internacional de Trabajo y la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en Cuba, respectivamente, el Gobierno insular «aplicó cortes selectivos de internet y telefonía móvil para aislar a comunicadores independientes y activistas de la sociedad civil».

Cubalex también indicó que fueron documentados hechos de violencia e inseguridad ciudadana como 26 asesinatos, 7 de ellos feminicidios, así como un registro preliminar de 8 suicidios entre enero y mayo, lo que a su juicio refleja un «severo deterioro de la salud mental colectiva ante la desprotección institucional y la administración de recursos policiales exclusivamente hacia la vigilancia política y la contención de protestas».

Cuba atraviesa una profunda crisis energética y agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos, a lo que se sumaron medidas adicionales dispuestas por la Administración del presidente Donald Trump.

En ese contexto la economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio, a lo que habría que sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.

El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde principios de 2026, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas, pero cada vez más frecuentes. EFE

rmo/cpy