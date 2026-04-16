ONG denuncia el aumento de malos tratos a presos políticos en Cuba pese a excarcelaciones

2 minutos

Madrid, 16 abr (EFE).- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves un «ensañamiento» y aumento de malos tratos contra presos políticos en Cuba, a pesar de las excarcelaciones anunciadas por el presidente, Miguel Díaz-Canel, que asegura que «no han beneficiado a ningún detenido por causas políticas».

«En marzo, y lo que llevamos de abril, familiares de presos políticos han brindado testimonio sobre el aumento de malos tratos en las cárceles, con traslados a celdas de castigo, retirada de alimentos y pertenencias, amenazas y colocación de presos comunes en sus celdas para que agredan a los políticos», indicó el OCDH.

El Observatorio condenó que el «indulto» anunciado el 12 de marzo «que solo ha beneficiado a reclusos comunes» y denunció que «en las cárceles de la isla se produce una arremetida violenta contra los prisioneros de conciencia», todo ello mientras «no se escucha ni una palabra de condena por parte de la Unión Europea y América Latina».

Esta ONG informó en marzo de que un total de 21 presos por motivos políticos habían sido excarcelados por el gobierno cubano desde el proceso acordado con el Vaticano, que contempla la salida de prisión de 51 reclusos.

La mayoría de los ahora excarcelados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla, y cumplían sanciones desde seis hasta 18 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones coincidieron con el anuncio del Ejecutivo cubano de que ha iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Estas excarcelaciones no son indultos, sino un beneficio que permite al preso salir del centro penitenciario aunque la pena no esté extinguida (una medida que queda condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos durante el tiempo restante de la condena). EFE

ime/psh