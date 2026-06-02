ONG denuncia el empleo «sistemático» de la «represión por asociación» en Cuba

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La Habana, 2 jun (EFE).- La ONG Cubalex denunció este martes el empleo «sistemático» de «la represión por asociación» en Cuba, el «castigo» a un opositor o activista a través de sus familiares y amistades, algo que a su juicio constituye una violación de los derechos humanos.

Cubalex explicó en un comunicado que «ha identificado esta práctica como represión por asociación» y que «no se trata de hechos aislados, sino de un patrón represivo sistemático y selectivo que convierte los vínculos familiares, afectivos y comunitarios en instrumentos de presión estatal».

La ONG relata casos en los que la represión de las autoridades cubanas afecta a familiares directos de opositores, activistas, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y exiliados. Cubalex indica que en ocasiones las autoridades emplean el sistema penal «como mecanismo de represalia».

Aquí cita expresamente los casos de Jordania Pérez Quevedo, hermana de la presa política Yanet Pérez Quevedo, y el de Wendy Campuzano, hija de Armando Campuzano y condenada a 2 años de cárcel.

«La finalidad es castigar indirectamente a la personas señaladas, debilitar sus redes de apoyo, impedir la circulación de denuncias y extender las consecuencias de la disidencia al entorno familiar, social o comunitario», señala la ONG.

Cubalex resalta que la represión por asociación «afecta múltiples derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos» e incluso vulnera la legalidad cubana. A su juicio, esta práctica podría suponer delitos de abuso de autoridad, ejecución indebida de sanciones o medidas de seguridad, prevaricación y denegación de auxilio.

«Identificar y denunciar este patrón es un paso fundamental para combatir la impunidad, proteger a las víctimas y reconocer una modalidad de persecución política que afecta no solo a quienes alzan la voz, sino también a quienes los acompañan, apoyan o simplemente comparten un vínculo con ellos», concluye la ONG. EFE

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