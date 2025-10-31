ONG denuncia la detención de cuatro productores audiovisuales en Venezuela

2 minutos

Caracas, 31 oct (EFE).- La ONG venezolana SurGentes, dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció este viernes la detención de cuatro productores audiovisuales que se encontraban realizando labores de preproducción en las cercanías de un centro penitenciario, como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

A través de una nota de prensa, la organización detalló que Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra «al parecer tomaron una fotografía» de la fachada del penitenciario conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Esto generó, alrededor de las 11:00 hora local (15:00 GMT), que la «custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados», indicó SurGentes.

«Estuvieron esperando a las afueras del penal aproximadamente 6 horas cuando fueron detenidos por unas patrullas del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)», alertó la organización no gubernamental.

Desde las 15:45 hora local (19:45 GMT) no se tiene información sobre estas personas, precisó la ONG, que pidió a las autoridades de la UCV interceder por la entrega de estas personas y al Gobierno nacional que los «libere de inmediato».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

rbc/lb/nvm