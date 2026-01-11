ONG denuncia la muerte bajo custodia del Estado de un policía en Venezuela

1 minuto

Caracas, 11 ene (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la madrugada de este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años de edad, quien se encontraba detenido desde diciembre.

La organización dijo en X que Torres Fernández falleció el sábado, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un «número importante de personas», un proceso que ONG y la oposición mayoritaria denuncian que ha avanzado a cuentagotas. EFE

csm/gpv