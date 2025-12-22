ONG denuncia que niegan información sobre presos políticos en una cárcel de Venezuela

3 minutos

Redacción América, 22 dic (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes que las autoridades de la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, niegan información a familiares sobre el paradero de los presos políticos que se encuentran recluidos en ese centro de reclusión.

En un mensaje publicado en X, el OVP indicó que las autoridades de esta cárcel estaban negando la presencia de presos políticos ante sus familiares, incluso cuando saben que ese es su sitio de reclusión, y señaló que se trata de una situación «particularmente alarmante».

«Aunque numerosas familias saben que sus seres queridos se encuentran recluidos en El Rodeo I, las autoridades penitenciarias niegan oficialmente que estas personas estén detenidas en ese centro», señaló el OVP al hablar de «negación de custodia».

La organización afirmó que no se trata de «un error administrativo ni una falla puntual» sino de una situación que, aseguró, «agrava aún más la indefensión» de los detenidos por motivos políticos.

«Cuando esta práctica se combina con incomunicación prolongada, amenazas de muerte y la ausencia total de información oficial a los familiares, el riesgo se eleva a niveles críticos y puede configurar desaparición forzada con un peligro real de tortura y ejecuciones extrajudiciales», aseveró.

En este sentido, la ONG dijo que gestiona acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2008 dictó medidas provisionales a favor de los privados de libertad en las cárceles El Rodeo I y II «debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable» a la vida de los detenidos.

Asimismo, OVP relató que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de la prisión han amenazado a los detenidos con usarlos como «escudos humanos» en el caso «de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela».

«Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad», puntualizó la ONG.

La semana pasada, OVP denunció que en esa misma cárcel hay cinco presos políticos que acumulaban casi 50 días bajo un régimen de castigo que les impedía recibir visitas y paquetería, incluyendo alimentos y medicinas, de sus familiares.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el pasado jueves que 91 presos políticos en Venezuela padecen «enfermedades graves» y denunció que el «deterioro físico progresivo» de estos detenidos es producto de una «forma de violencia estructural».

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 902 detenidos por motivos políticos en el país suramericano, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

El Gobierno y la Fiscalía, por su parte, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino que -insisten- cometieron diversos delitos.EFE

ame/bam/cpy