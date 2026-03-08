ONG denuncia que presas políticas en Venezuela son «vejadas» y pide apoyo internacional

3 minutos

Caracas, 8 mar (EFE).- La directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), Andreína Baduel, denunció este domingo que las presas políticas en Venezuela son «vejadas» y «maltratadas», por lo que pidió a la comunidad internacional estar «alerta y vigilante» a esta situación.

En una actividad en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer, Baduel dijo a EFE que las presas políticas se encuentran en «condiciones de inmensa vulnerabilidad» y son «víctimas de distintos tipos de violencia», como la «psicológica, incluso violencia sexual» y también la institucional, que «las mantiene detenidas arbitrariamente».

«Los tratos crueles para ellas no han terminado, así como no han terminado para las familiares de los presos políticos que, en su mayoría, son mujeres», subrayó la activista, quien es hija de Raúl Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

La directora del CLIPP -también hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, y preso político- encabezó una concentración por la «libertad, la justicia y la dignidad» de la mujer, una actividad apoyada por partidos opositores como Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado.

Por su parte, la activista Sairam Rivas, integrante del CLIPP, leyó un comunicado de la ONG en el que se exige justicia y reparación para las víctimas mujeres en Venezuela, así como «condiciones dignas de reclusión» y el «cese de la violencia contra el liderazgo femenino de la oposición».

«Exigimos que se restablezcan los derechos de todas las venezolanas en el exilio y que se garantice la restitución de sus derechos políticos y ciudadanos, para que puedan regresar a Venezuela», leyó Rivas.

Asimismo, subrayó desafíos que enfrenan las mujeres como, mencionó, la «precarización de la vida y la sobrecarga física y mental que implica la reproducción», así como la falta de una salud digna.

Además, subrayó el «daño infligido» a madres «cuyos hijos fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad» y aquellas que permanecen a las afueras de las cárceles en varias partes del país a la espera de la liberación de sus familiares presos políticos.

«Exigimos el fin de la tortura y tratos crueles, y garantías para que ninguna sea usada como rehén, castigada por pensar distinto o separadas de sus hijos por razones políticas», manifestó Rivas.

Activistas salieron desde la plaza Francia, al este de Caracas, hasta la plaza Luis Brión, un trayecto de unos 2,5 kilómetros, en el que sostuvieron pancartas y flamearon banderas de Venezuela.

El CLIPP, que convocó la actividad, es una organización venezolana integrada por familiares de presos políticos, en su mayoría madres, así como por defensores de derechos humanos en favor de estos detenidos.

La ONG Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, de los cuales 56 son mujeres.

El Gobierno, por su parte, niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan ONG y partidos opositores. EFE

rbc/fpa

(foto)(vídeo)