ONG denuncia represión a presos políticos extranjeros que protestaban en cárcel venezolana

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Caracas, 9 abr (EFE).- Organizaciones de oposición y de derechos humanos de Venezuela alertaron este jueves de heridos por represión con gas lacrimógeno contra una protesta que comenzaron la noche del miércoles los presos políticos extranjeros recluidos en El Rodeo I, una cárcel ubicada cerca de Caracas, situación que, aseguran, denunciaron los propios detenidos con gritos desde la prisión.

Además, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que las autoridades «se niegan» a confirmar una información recibida «de manera extraoficial» sobre un ciudadano extranjero que «habría fallecido dentro de la cárcel», en cuyas inmediaciones decenas de parientes de estos detenidos se han mantenido desde hace semanas. EFE

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