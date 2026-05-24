ONG dice que Delcy Rodríguez cedió soberanía al permitir sobrevuelo de EEUU en Caracas

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Caracas, 24 may (EFE).- La ONG Provea aseguró este domingo que la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cometió una «flagrante cesión de la soberanía» de Venezuela al permitir el sobrevuelo de aviones y la incursión de tropas de Estados Unidos al país, luego de los ejercicios realizados el sábado por el Comando Sur en la embajada estadounidense.

En un mensaje en X, Provea indicó que la autorización del Gobierno de Rodríguez para el sobrevuelo y el ingreso de estas tropas fue «un claro desacato del artículo 187, numeral 11, de la Constitución», por lo que, dijo, hubo «una flagrante cesión de la soberanía territorial de la República».

El numeral del artículo al cual hace referencia Provea establece que es la Asamblea Nacional (AN) la encargada de «autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país».

La organización defensora de derechos humanos resaltó que luego del ataque militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, «la expresión más rápida de voluntad política del actual Gobierno ha sido satisfacer las demandas del tutelaje transnacional, relegando las urgentes demandas de los venezolanos, centradas en democracia, justicia y calidad de vida».

Y, en ese sentido, recordó cómo se avanzó «rápidamente» en la aprobación de las leyes de minas e hidrocarburos para permitir la inversión extranjera, en medio del interés expreso de Estados Unidos en el petróleo y el oro venezolano.

«El ‘nuevo momento político’ anunciado por las actuales autoridades y caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y trasnacionales de distintos países, no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías», insistió, tras señalar que preocupa «profundamente» que todo esto termine en un «camino de estabilidad autoritaria».

Estados Unidos realizó el sábado un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban al jefe del Comando Sur, Francis Donovan y un contingente militar a bordo.

El simulacro, que también sirvió para que Donovan sostuviera encuentros con autoridades del Gobierno encargado de Rodríguez, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT).

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett. EFE

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