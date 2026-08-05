ONG documentan 104 agresiones y violaciones a DD.HH. durante el Mundial 2026 en México

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Organizaciones civiles informaron este martes que, durante la preparación y realización de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, documentaron prácticas represivas, de discriminación y racismo, además de 104 agresiones y violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas, detenciones arbitrarias, intimidación, censura, tortura y uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, poblaciones LGTBIQ+ y familias buscadoras.

En un comunicado, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, conformado por la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), que integra a 88 organizaciones en 23 estados del país, indicó que documentó, registró, observó y denunció violaciones a derechos humanos.

Estas estuvieron asociadas «a las acciones de limpieza de imagen que adoptaron las instancias gubernamentales, los operativos de ‘seguridad’, movilidad, ‘orden urbano’ y control social implementados para el torneo».

También dijo que registró la «represión/criminalización a la protesta» y «restricciones a la libertad de expresión».

La Red explicó que los desalojos afectaron de manera directa a personas migrantes, mujeres, personas racializadas, comercio ambulante, movimientos sociales, periodistas y población LGTBIQ+ en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y subsedes del Mundial, que se manifestaron para dar a conocer a turistas nacionales e internacionales sus problemáticas.

Entre los hechos documentados, la Red expuso los desplazamientos forzados en el centro de Guadalajara, Jalisco, y en el centro y sur de la Ciudad de México, el retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y decenas de detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social.

También subrayó «el incremento de la violencia de género» durante este ejercicio, en el que se «cometieron femicidios bajo pretexto de la euforia mundialista».

El periodo, precisó la Red, cerró con el «registro de 63 eventos identificados, en los cuales documentamos un total de 104 agresiones».

Dichas agresiones «se enfocan principalmente en la represión a la protesta y en el abuso de autoridad, así como en agresiones perpetradas por parte de autoridades».

El Observatorio señaló que «ningún evento deportivo, por relevante que sea, puede justificar la suspensión de garantías constitucionales ni el debilitamiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos».

México acogió su tercera Copa Mundial de fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986, con lo que se convirtió en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá que estrenó un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron las sedes de 13 partidos, incluido el partido inaugural México-Sudáfrica celebrado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca). EFE

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