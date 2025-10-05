ONG egipcia comienza a levantar «el campamento más grande» para desplazados en Gaza

2 minutos

El Cairo, 5 oct (EFE).- La organización Comité Egipcio para Gaza ha comenzado a introducir este domingo equipo pesado y excavadoras en una nueva zona de campamentos en Nuseirat, en el centro de la Franja, para levantar el campo de desplazados «más grande y extenso» en el devastado enclave palestino, de acuerdo con la propia ONG.

El director del Comité, Moein Abu al Hussein, dijo en un comunicado que esta iniciativa forma parte de «los continuos esfuerzos humanitarios y de socorro» de su ONG para «apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento».

La ONG publicó en sus redes sociales un vídeo en el que aparecen decenas de excavadoras con banderas de Egipto a su paso por las carreteras de la Franja de Gaza, completamente devastadas.

Asimismo, el director ejecutivo recordó que la organización ha completado ya la preparación de otros ocho campamentos para desplazados palestinos en los últimos días en otros puntos de la Franja para albergar a «decenas de miles de civiles».

Además, indicó que el Comité ha distribuido más de 500.000 cestas de alimentos a cientos de miles de desplazados en el enclave, mientras que también transporta a familias que duermen a la intemperie a los campamentos egipcios.

«La pérdida de vivienda ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en escuelas, tiendas de campaña o albergues abarrotados que carecen incluso del mínimo nivel de privacidad y comodidad», añadió.

Esta ONG, fundada hace dos años por palestinos y con sede en la ciudad palestina de Rafah -fronteriza con Egipto-, opera con personal de la Franja y se coordina con la Media Luna Roja Egipcia.

Una comisión independiente de la ONU y relatores de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales, algunas israelíes y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

haro-cgs/rsm/rod