ONG en el Mediterráneo denuncia la intimidación de guardias libios desde un barco italiano

Roma, 3 dic (EFE).- La ONG italiana Mediterranea Saving Humans ha denunciado este miércoles que guardacostas libios han intimidado a un barco de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo central, llegando incluso a disparar al agua y acercándose peligrosamente.

Los hechos, según explica Mediterranea Saving Humans, tuvieron lugar el pasado lunes cuando la Guardia Costera de Libia se acercó «peligrosamente» al barco humanitario ‘Louise Michel’ mientras patrullaba el mar para salvar eventuales inmigrantes.

Los agentes libios llegaron incluso a abrir fuego disparando al agua o al aire para intimidar a la tripulación de la nave, de acuerdo con la organización humanitaria.

Además, Mediterranea Saving Humans ha asegurado que la embarcación desde la que se efectuó esta agresión es uno de los barcos italianos construidos con fondos para la cooperación de la Unión Europea (UE) y entregada por Roma a Libia en febrero de 2023.

«Otra intimidación financiada por la UE. Los que disparan contra la nave de socorro civil ‘Louise Michel’ lo hacen desde una embarcación italiana pagada por fondos europeos y entregada a Libia», lamentó la ONG en sus redes sociales. EFE

