ONG en Venezuela contabiliza 404 presos políticos, 39 de ellos con nacionalidad extranjera

2 minutos

Caracas, 3 jun (EFE).- La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó este miércoles la cifra de estos detenidos en el país y la situó en 404, cinco menos que los reportados el lunes de la semana pasada, y entre los que se encuentran 39 con doble nacionalidad o extranjeros.

Según cifras publicadas en X, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.

Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares.

Además, 167 de esas personas están condenadas y las otras 237 no, aseguró la organización no gubernamental, que desde 2014 contabiliza 19.102 detenciones con fines políticos en el país suramericano.

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada el pasado febrero.

Días después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que en las «próximas horas» se alcanzarían 500 excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con lo prometido.

Entre los excarcelados recientemente están tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Igualmente fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de cárcel por formar parte de un ataque marítimo fallido en mayo de 2020 contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

También salieron de prisión, entre otros, ocho militares que estuvieron detenidos casi diez años acusados de una presunta conspiración contra el Ejecutivo de la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 bajo custodia estatal. EFE

bam/lb/mgr