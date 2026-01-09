ONG exige «información clara» ante «opacidad» del proceso de excarcelaciones en Venezuela

Redacción América, 9 ene (EFE).- La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este viernes que se ofrezca «información clara» frente a la «opacidad» que asegura rodea el proceso de excarcelaciones en Venezuela, después de que familiares de presos políticos pasaran la noche a las afueras de cárceles a la espera de liberaciones y negaran recibir detalles oficiales al respecto.

A través de su cuenta en X, JEP informó que actualmente contabiliza 1.011 presos políticos en Venezuela y precisó que solo ha verificado 11 excarcelaciones, lo que -subrayó- representa menos del 1 % del total de personas detenidas por estas razones.

«La libertad no puede quedarse en declaraciones: debe materializarse en hechos comprobables», manifestó la ONG, después de que el jueves el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de detenidos.

Sin embargo, Rodríguez -también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos- no precisó el número de personas excarceladas ni las condiciones.

JEP exigió a las autoridades venezolanas «transparencia, información clara y respeto irrestricto a la dignidad de las personas detenidas y de sus familiares».

«La libertad es un derecho humano fundamental. Su restitución no admite dilaciones, condicionamientos ni manipulaciones», señaló.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió «información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica».

El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de dirigir una transición en el país sudamericano y la venta de su petróleo.EFE

