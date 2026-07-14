ONG exige información sobre militar retirado que rechazó a balazos su arresto en Nicaragua

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San José, 14 jul (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió este martes al Gobierno nicaragüense información sobre el paradero del militar retirado opositor Eddie Moisés González Valdivia, quien fue detenido hace dos años en medio de un tiroteo con la Policía Nacional y civiles armados.

«¿Dónde está Eddie González Valdivia?», preguntó al Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio principalmente y con sede en San José.

Ese organismo indicó que el militar retirado, de 66 años, fue detenido «arbitrariamente» tras denunciar la captura de su hermana, la periodista Nohelia González, y desde entonces su familia desconoce su paradero y su estado de salud.

González, padre de tres hijos, fue acusado por el Ministerio Público (Fiscalía) por los delitos de homicidio frustrado, uso de armas restringidas, uso indebido de uniformes o pertrechos del Ejército, y daños y obstrucción de funciones, en perjuicio de un oficial de la Policía, dos policías voluntarios, y el Estado de Nicaragua. Se piden 22 años de cárcel.

Según la acusación, un contingente de policías profesionales y voluntarios realizaron el 14 de julio de 2024 un allanamiento con carácter urgente en la vivienda del disidente tras recibir una denuncia anónima en la que aseguraban de que el militar retirado tenía en su poder fusiles de guerra, municiones y material explosivo.

Previo a su detención, González, un exguerrillero sandinista, ingeniero y catedrático, publicó en su cuenta de la red social Facebook el mensaje de que «en estos momentos los policías vinieron (…) y con violencia quisieron entrar a mi casa… Solo hay un camino».

Según la prensa local, el mayor en retiro rechazó a balazos el arresto policial e hirió a un oficial y a un civil armado cuando intentaban capturarlo dentro de su vivienda, lo que fue corroborado por la acusación de la Fiscalía.

El exmilitar también resultó herido de bala y fue trasladado en una patrulla a un centro asistencial en Estelí (norte), según testigos que publicaron videos en redes sociales.

El mayor en retiro es un fuerte crítico de Ortega, en el poder desde 2007, a quien tildaba en sus redes sociales de un «jefecito endiosado» e «incapaz de ser un líder».

González fue beneficiado con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que coincidieron en que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. EFE

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