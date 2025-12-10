ONG exige respeto a ley en juicio contra militares salvadoreños por masacre de campesinos

2 minutos

San Salvador, 10 dic (EFE).- La reconocida organización de derechos humanos Cristosal exige respeto a las leyes, a la Constitución y a tratados internacionales en el desarrollo del juicio contra trece mandos militares salvadoreños -entre ellos el señalado como máximo responsable- acusados por la masacre de más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981 en el contexto de la guerra civil.

«Como Cristosal estamos exigiendo que el avance del caso, que la etapa plenaria (juicio) se lleve adelante en aplicación de la ley, de la Constitución, de los tratados internacionales y que se respete el desarrollo del proceso», dijo en declaraciones compartidas a EFE este miércoles David Morales, abogado y jefe de área de Justicia Transicional de la ONG.

Además, señaló Morales, se solicita que el proceso se realice «sin injerencias políticas y sin intentos de manipulaciones con fines de propaganda por parte de los actuales poderes públicos que gobiernan en El Salvador».

El juicio, según informó el martes Cristosal, se llevará a cabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

Se les acusa de los delitos de asesinato, intento de asesinato, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual «se exterminó» a más de 1.000 civiles en la remota localidad de El Mozote, recordó Critosal en un comunicado.

Morales explicó que tras la decisión de elevar a juicio la causa penal contra los militares salvadoreños, emitida por el Juzgado de Instrucción de la localidad de San Francisco Gotera (oriente), «vienen otros pasos procesales que incluyen las posibles apelaciones, por parte de la defensa de los señalados, a la decisión del juzgado».

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, adolescentes, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas, ubicadas en un área rural y remota del departamento de Morazán.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.EFE

sa/rao/gad