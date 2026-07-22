ONG exigen a México investigación «imparcial» tras el último asesinato de un periodista

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Ciudad de México, 22 jul (EFE).- Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión exigieron este miércoles al Estado mexicano una investigación «pronta, exhaustiva, independiente e imparcial» después de la confirmación del homicidio del informador Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el séptimo periodista asesinado en lo que va de año en el país.

En un comunicado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamó la intervención del Gobierno federal para esclarecer los hechos, así como «una explicación pública sobre las fallas de las instituciones que conocían la situación de riesgo en la que se encontraba el periodista».

El asesinato del comunicador ocurrió en un municipio de Oaxaca (sur), donde fue atacado por hombres armados mientras se encontraba en un puesto de comidas, según medios locales.

RSF explicó que Leyva Aguilar acudió el año pasado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presentar una denuncia tras haber recibido amenazas de muerte.

«Leyva atribuyó esa campaña al gobierno estatal y responsabilizó públicamente al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir», aseguró la organización.

Por otra parte, la ONG Artículo 19 se sumó a la condena por el crimen y pidió a las autoridades «que consideren como línea de investigación la labor periodística» de la víctima.

También instó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una herramienta federal impulsada por la Secretaría de Gobernación (Interior), a que ofrezca «las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de su familia y colegas periodistas».

Con este último crimen, ya son siete los periodistas asesinados en México en 2026, según en recuento de RSF, que define al país norteamericano como el «más letal» para ejercer la labor periodística en todo el continente desde hace al menos 15 años.

La semana pasada murió en un ataque armado otro periodista en el estado de Puebla (centro), mientras que a principios de julio las autoridades confirmaron el asesinato de una informadora en Veracruz (este), Roxana Guzmán, quien llevaba desaparecida cerca de un mes.

El caso de Guzmán conmocionó al país después de que fuera secuestrada en su domicilio, como captaron las cámaras de seguridad, y el video fuese difundido en las redes sociales. EFE

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