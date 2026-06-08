ONG exigen la liberación de un abogado detenido de forma «arbitraria» en Guinea Ecuatorial

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Nairobi, 8 jun (EFE).- Ocho organizaciones pro derechos humanos -incluida Amnistía Internacional (AI)- pidieron al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que libere al abogado y activista Anacleto Micha Ndong Nlang, después de que un grupo de trabajo de la ONU concluyera que su detención «es arbitraria».

Ndong Nlang es un conocido defensor de los derechos humanos en el país que, en sus inicios como abogado, ayudó a activistas y políticos detenidos por criticar al Gobierno del país africano.

En una carta dirigida a Obiang y remitida este lunes a EFE, organizaciones como AI, Human Rights Foundation (HRF) o la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) instaron al Gobierno ecuatoguineano a aplicar a decisión emitida este año por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Según las ONG firmantes, Ndong Nlang permanece detenido «en régimen de incomunicación» desde su arresto el 26 de enero de 2024 y se encuentra expuesto a un riesgo de sufrir torturas o malos tratos.

Las ONG recordaron que el grupo de trabajo de la ONU determinó que el activista está detenido arbitrariamente y reclamó su «liberación inmediata», así como «reparaciones por las violaciones de derechos sufridas».

Asimismo, pidieron a las autoridades ecuatoguineanas que permitan a su familia y abogados acceder a él, retiren los cargos presentados en su contra y pongan fin a las detenciones en régimen de incomunicación de presos de conciencia.

Según la misiva, fechada el pasado 4 de junio, el abogado fue arrestado por agentes de seguridad vestidos de civil en su domicilio de Malabo, la capital del país, sin orden judicial y posteriormente acusado de injurias tras denunciar presuntos secuestros y torturas sufridos durante una detención anterior.

El activista fue visto por última vez en marzo de 2024 y, aunque las autoridades informaron posteriormente de su traslado a la prisión de máxima seguridad de Oveng Azem en Mongomo, ciudad de la parte continental del país, sus familiares y abogados no han podido verificar su situación, según denuncian las organizaciones.

En diciembre de 2024, HRF denunció ante Naciones Unidas la desaparición forzada del letrado y alertó sobre el riesgo de que fuera sometido a torturas mientras permanecía incomunicado.

Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

Teodoro Obiang, de 84 años, gobierna el país desde 1979 y es el presidente que más tiempo lleva en el poder del mundo. EFE

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