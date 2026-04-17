ONG feminista cubana cesa su actividad por la «censura», el «hostigamiento» y la «crisis”

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La Habana, 17 abr (EFE).- La ONG feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) anunció este viernes en redes sociales el cese de su actividad debido a “la falta de recursos” y en medio de “la censura, el hostigamiento y la precariedad” en la isla caribeña.

YSTCC informó en un comunicado que “no cuenta con los recursos humanos ni materiales para seguir manteniendo el registro de feminicidios, que cada día se hace más difícil en el contexto cubano”, la actividad que más notoriedad le había dado en los últimos años en la isla, donde ni el Gobierno ni los medios oficiales informan sobre la violencia machista.

Puntualizó, además, que la labor de su observatorio de feminicidios, iniciada en 2020 para alertar sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba, también constituye “una tarea emocional y mentalmente desgastante”.

La ONG denunció “las condiciones represivas del activismo, la fuerte censura y, ahora, la crisis humanitaria” y lamentó el «contexto de insuficiencia de datos públicos y de falta de mecanismos estatales eficaces de prevención y atención”.

Al respecto, Ileana Álvarez, directora de la otra ONG feminista independiente de Cuba, Alas Tensas (AT), llamó la atención por “el recrudecimiento de la represión contra activistas y al deterioro general de las condiciones de vida en Cuba”.

“En un país con escasa información oficial y con condiciones materiales cada vez más precarias (…) ver que cada día ocurre una nueva agresión contra las mujeres, mientras el Estado no hace nada, termina por desgastarte emocionalmente, y provocarte una sensación de impotencia que es difícil superar”, argumentó.

Ambas organizaciones habían alertado en su informe conjunto de 2025 que la situación crítica en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas frente a la violencia de género, y exigieron la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

YSTCC y Alas Tensas confirmaron este miércoles un nuevo feminicidio en Cuba -el cuarto en la última semana-, con lo que subió a 15 el total de víctimas por la violencia machista en la isla en 2026, según datos recopilados por EFE.

De acuerdo las cifras elaboradas por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha hablado de «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas. Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. EFE

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