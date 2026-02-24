ONG Foro Penal confirma la liberación de 91 presos políticos en Venezuela tras la amnistía

Caracas, 24 feb (EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 91 personas en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía, que entró en vigencia el pasado viernes.

En total, 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas, explicó en la red social X el director presidente de la organización, Alfredo Romero.

Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

Más temprano, el diputado opositor Stalin González llamó en X a «acatar sin excusas» la Ley de Amnistía en Venezuela y recordó que su cumplimiento «no es opcional», luego de que organizaciones y familiares de presos políticos denunciaran retrasos y obstaculizaciones para concretar este beneficio.

A su juicio, de «nada sirve avanzar en el Legislativo» con la aprobación de esta ley si «no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos» y, en este sentido, agregó que la amnistía «no es un adorno ni un titular», sino «una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país».

El lunes, el diputado opositor Antonio Ecarri, integrante de la comisión para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, afirmó que solicitará investigar a los jueces que retrasen este proceso, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que los tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes relacionadas con el instrumento jurídico.

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma. EFE

rbc/llb