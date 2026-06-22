ONG HRANA reporta 127 ejecuciones de penas de muerte en Irán y 809 detenciones en junio

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Redacción Internacional, 22 jun (EFE).- La ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguró que la situación de derechos humanos en Irán es «preocupante» ya que solo en junio se han registrado 127 ejecuciones de pena de muerte y más de 800 detenciones relacionadas con la libertad de expresión, según su último informe.

Esta ONG reporta una «elevada tasa de ejecuciones, arrestos y condenas severas por diversos cargos» y asegura que en algunos casos de pena de muerte no se han respetado los procesos judiciales.

«El volumen de casos registrados refleja una situación preocupante y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta urgente tanto por parte de las autoridades iraníes como de la comunidad internacional», concluye el informe de esta ONG de activistas de derechos humanos iraníes publicado hoy y realizado con «pruebas fidedignas e información precisa», según se lee.

En total, esta ONG de derechos humanos documentó 127 casos de ejecuciones, 19 condenas y 12 confirmaciones de condenas, entre ellos personas que participaron en las protestas de enero contra el gobierno, que han sido acusados de crímenes de guerra y asesinato.

Además, el informe mensual recoge también la «represión generalizada» de la libertad de expresión y habla de un total de 809 detenciones «arbitrarias» y también de 766 latigazos contra 80 ciudadanos, casi 5.000 meses de prisión impuestos y casi 700 confiscaciones de viviendas y bienes.

Y también un «alarmante» aumento de la violencia contra las mujeres, con 12 feminicidios este mes, además de 2 asesinatos de menores de edad.

Por ello la ONG pide «acción internacional y nacional urgente y eficaz para abordar estas violaciones y proteger a las víctimas» y para «mejorar la situación de los derechos humanos en Irán». EFE

ime/jgb